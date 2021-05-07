Общество

На Радоницу зареченцы смогут доехать на кладбище автобусом

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Во вторник, 11 мая, в день поминовения усопших - Радоницу - в Заречном организуется движение автобусов на городское кладбище.

Машины будут отъезжать от КПП № 11 (проходная «АМ») и № 5 (проходная «А») с 8:00 до 14:00 с 30-минутным интервалом.

«Стоимость проезда - 20 рублей. Проездные билеты действуют», - сообщили в зареченском муниципальном предприятии «Автотранс».

Жители Пензы на Красную горку (9 мая) и Радоницу смогут доехать на общественном траспорте до Восточного кладбища. Автобусы будут отходить от Пензы-I с 6:00 до 16:00. Поездка обойдется в 27 рублей, льготы не предоставляются.

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Гость||

Когда в Пензе крематорий построят?

Гость||

Гость писал(a):

Когда в Пензе крематорий построят?
Накопи себе деньжат, построй хоть десять. Так денег нет, ещё бюджет на трупосжигалку тратить

Гость||

Гость писал(a):

Когда в Пензе крематорий построят?
Любишь развлечения? Дым, огонь?

Имя: Гость
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