На Радоницу зареченцы смогут доехать на кладбище автобусом

07.05.2021 | 10:40

Во вторник, 11 мая, в день поминовения усопших - Радоницу - в Заречном организуется движение автобусов на городское кладбище.

Машины будут отъезжать от КПП № 11 (проходная «АМ») и № 5 (проходная «А») с 8:00 до 14:00 с 30-минутным интервалом.

«Стоимость проезда - 20 рублей. Проездные билеты действуют», - сообщили в зареченском муниципальном предприятии «Автотранс».

Жители Пензы на Красную горку (9 мая) и Радоницу смогут доехать на общественном траспорте до Восточного кладбища. Автобусы будут отходить от Пензы-I с 6:00 до 16:00. Поездка обойдется в 27 рублей, льготы не предоставляются.