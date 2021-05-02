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Общество

В Пензе на праздники организуют перевозки до Восточного кладбища

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На Красную горку, которая отмечается 9 мая, и Радоницу, 11-го числа, для горожан организуют транспорт на Восточное кладбище.

Автобусы будут отходить от Пензы-I. Режим работы - с 6:00 до 16:00. Поездка обойдется в 27 рублей, льготы не предоставляются.

«Планируется задействовать до 10 единиц подвижного состава большого класса и 10 единиц подвижного состава маршрута регулярных перевозок № 12 Пенза-I - Военный городок № 2», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Для поездки на Ахунское кладбище жители областного центра смогут воспользоваться троллейбусами № 8 (улица Мира - стадион «Пенза»), а также автобусными маршрутами № 30 (Арбековская застава - аэропорт) и № 99 (Арбековская застава - Засурье).

В праздники интервал движения машин по данным маршрутам будет таким же, как в рабочие дни.

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Гость||

Для поездки на Ахунское кладбище жители областного центра смогут воспользоваться троллейбусами № 8

ЭТО НОРМАЛЬНО!!! ПЕНЗАИНФОРМ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ИДИОТЫ,ДИБИЛЫ

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