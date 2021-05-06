В Пензе готовят к высадке 100 тысяч однолетних растений

06.05.2021 | 18:04

Не миллион алых роз, а 100 тысяч желтых, фиолетовых и белых цветов. В Пензу доставили однолетние растения. День-два на адаптацию - и вся красота отправится на городские клумбы. А пока они под присмотром специалиста. За 38 лет работы в «Зеленом хозяйстве» Татьяна Тимошина даже с закрытыми глазами может определить, какой перед ней цветок.

«Поступили: петуния разной расцветки, цинерария, агератум, бегония гибридная, наши любимые бархатцы, сальвия (она будет высаживаться на 9 мая на проспекте Победы)», - рассказала начальник отдела МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» Татьяна Тимошина.

«Сквер «Проводы», сквер Пионерский, также будут в центре высажены цветы - это первым этапом. Все остальные цветы будут высаживаться после 10 мая», - сообщил директор МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» Андрей Денискин.

Для того чтобы город выглядел ухоженным, ярким и цветущим, приходится прикладывать немало стараний. С весны и до осени сотрудники муниципального предприятия следят за клумбами.

«Самое главное, чтобы они были неприхотливые, поэтому мы стараемся поддерживать тот ассортимент, который уже прирос к нашим климатическим условиям. Те цветы у нас постоянно», - отметила Татьяна Тимошина.

Только специалисты МУП «Зеленое хозяйство» в этом году высадят в Пензе более 200 тысяч однолетних растений.