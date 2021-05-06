В Городищенском районе приведут в порядок детский лагерь «Строитель»

06.05.2021 | 17:40

В Городищенском районе к приему детей готовят лагерь «Строитель». К первой смене специалисты отремонтируют санузлы и душевые кабины, вымостят дорожки плиткой, обновят входную группу административного корпуса.

На работы из казны Пензы выделено 3,4 млн рублей.

«Ежегодно на приведение в надлежащее состояние зданий и территории учреждения выделяются средства. Так, в прошлом году на эти цели направлено более 6 млн рублей: выполнен ремонт помещений в здании клуба и столовой, ремонт полов в одном корпусе, приобретено оборудование и благоустроена территория», - рассказали в пресс-службе администрации Пензы.

В текущем году лагерь «Строитель» примет четыре смены по 360 школьников. Ребят разместят в шести двухэтажных корпусах. В учреждении действуют медицинский корпус, бассейн, спортивные площадки, тренажерный зал, библиотека, клуб с кинотеатром, кабинет психолога, четыре кабинета для занятий, открытая эстрада.

Всего в летних лагерях отдохнут более 15 000 юных пензенцев. Оздоровительную кампанию проведут в условиях эпидемии, поэтому наполняемость учреждений составит около 75% проектной вместимости.