Общество

В Городищенском районе приведут в порядок детский лагерь «Строитель»

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В Городищенском районе к приему детей готовят лагерь «Строитель». К первой смене специалисты отремонтируют санузлы и душевые кабины, вымостят дорожки плиткой, обновят входную группу административного корпуса.

На работы из казны Пензы выделено 3,4 млн рублей.

«Ежегодно на приведение в надлежащее состояние зданий и территории учреждения выделяются средства. Так, в прошлом году на эти цели направлено более 6 млн рублей: выполнен ремонт помещений в здании клуба и столовой, ремонт полов в одном корпусе, приобретено оборудование и благоустроена территория», - рассказали в пресс-службе администрации Пензы.

В текущем году лагерь «Строитель» примет четыре смены по 360 школьников. Ребят разместят в шести двухэтажных корпусах. В учреждении действуют медицинский корпус, бассейн, спортивные площадки, тренажерный зал, библиотека, клуб с кинотеатром, кабинет психолога, четыре кабинета для занятий, открытая эстрада.

Всего в летних лагерях отдохнут более 15 000 юных пензенцев. Оздоровительную кампанию проведут в условиях эпидемии, поэтому наполняемость учреждений составит около 75% проектной вместимости.

Источник — фото penza-gorod.ru
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