Общество

Пензенцы смогут избавиться от старой техники в специальных пунктах

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Пензенский предприниматель предложил создать в областном центре пункты приема старой техники. Свою идею он озвучил мэру Андрею Лузгину.

Бизнесмен занимается сбором пластиковой тары, планирует организовать подобную деятельность и в отношении стеклянной. По его мнению, в Пензе также необходимы пункты, куда горожане могли бы сдавать старую или сломанную домашнюю аппаратуру.

«Предполагается сделать их как стационарными, так и выездными - возле мест массового пребывания людей», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Мэр поддержал инициативу и заявил о готовности администрации оказать бизнесмену помощь в реализации задумки.

В марте другой пензенский предприниматель предложил мэрии на рассмотрение проект благоустройства придомовых, городских и парковых территорий, где малые архитектурные формы будут сделаны из вторично переработанного пластика.

По словам бизнесмена, диваны, скамьи, лавки, урны и навесы из данного материала обладают повышенной прочностью, влаго- и морозостойкостью по сравнению с деревянными изделиями.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Бизнесмен занимается сбором пластиковой тары, планирует организовать подобную деятельность и в отношении стеклянной. По его мнению, в Пензе также необходимы пункты, куда горожане могли бы сдавать старую или сломанную домашнюю аппаратуру.
Ну если по нормальной цене принимать будет, почему бы не сдать. И деньги еще на руки за пластиковые бутылки и старый хлам дадут!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По словам бизнесмена, диваны, скамьи, лавки, урны и навесы из данного материала обладают повышенной прочностью, влаго- и морозостойкостью по сравнению с деревянными изделиями.
Видно уже сделали из этого сырья)))) Вот почему на фонтане постоянные проблемы с качелями!

Гость||

Гость писал(a):

Ну если по нормальной цене принимать будет, почему бы не сдать. И деньги еще на руки за пластиковые бутылки и старый хлам дадут!
Слабо в такой альтруизм вериться, скорее всего под маской экологии будут поставлены контейнеры для сбора тары и аппаратуры. А деньги за них как раз и пойдут предпринимателю и его работникам. По-другому не выгодно.

Гость||

Гость писал(a):

Слабо в такой альтруизм вериться, скорее всего под маской экологии будут поставлены контейнеры для сбора тары и аппаратуры. А деньги за них как раз и пойдут предпринимателю и его работникам. По-другому не выгодно.
Не будут за деньги принимать, все в одну кучу пойдет как и сейчас! За сортировку мусора населению должны платить!

Гость||

за просто так нашли дураков, там цветные металлы в этой технике, я лучше разберу отнесу туда где за это дадут баблишка

Гость||

Гость писал(a):

за просто так нашли дураков, там цветные металлы в этой технике, я лучше разберу отнесу туда где за это дадут баблишка
Вот это правильно. Молодец.

Но большинство населения Пензы ещё обладают приличными финансовыми запасами и считают ниже своего достоинства сдавать металл за деньги, утруждать себя.

Гость||

А второе (большинство) и понятия не имеют про,что в их старой технике есть вот эти самые драгметаллы.поэтому и понесут этому предпринимателю.если эти пункты приема будут поблизости от их дома.

Гость||

Гость писал(a):

А второе (большинство) и понятия не имеют про,что в их старой технике есть вот эти самые драгметаллы.поэтому и понесут этому предпринимателю.если эти пункты приема будут поблизости от их дома.
неужели такие еще есть? значит не паханное поле для бизнеса

Гость||

Хитрый бизнесменишка

Гость||

А как тут верующие? Не оскорбились?

Гость||

У меня есть граммофон 19 века, можно в приёмку нести, примут?

Гость||

Не,я лучше на помойку выкину.Совесть будет чиста.

Гость||

Гость писал(a):

Не,я лучше на помойку выкину.Совесть будет чиста.
Там бомжи сортируют...

Гость||

Гость писал(a):

Там бомжи сортируют...
я тоже как бомж стал

Гость||

Кто сдает продукт вторичный, тот питается отлично!

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Имя: Гость
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