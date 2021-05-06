Пензенцы смогут избавиться от старой техники в специальных пунктах

06.05.2021 | 13:01

Пензенский предприниматель предложил создать в областном центре пункты приема старой техники. Свою идею он озвучил мэру Андрею Лузгину.

Бизнесмен занимается сбором пластиковой тары, планирует организовать подобную деятельность и в отношении стеклянной. По его мнению, в Пензе также необходимы пункты, куда горожане могли бы сдавать старую или сломанную домашнюю аппаратуру.

«Предполагается сделать их как стационарными, так и выездными - возле мест массового пребывания людей», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Мэр поддержал инициативу и заявил о готовности администрации оказать бизнесмену помощь в реализации задумки.

В марте другой пензенский предприниматель предложил мэрии на рассмотрение проект благоустройства придомовых, городских и парковых территорий, где малые архитектурные формы будут сделаны из вторично переработанного пластика.

По словам бизнесмена, диваны, скамьи, лавки, урны и навесы из данного материала обладают повышенной прочностью, влаго- и морозостойкостью по сравнению с деревянными изделиями.