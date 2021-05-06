Акция «Поем двором» добралась до Заводского района

06.05.2021 | 19:45

В ожидании концерта жители дома № 20 на Леонова развлекали сами себя. Акция «Поем двором» добралась и до Заводского района. Песни военных лет звучали в исполнении Ольги Козыревой.

«Когда мы собираемся на такую акцию во дворе, у меня предстает картинка мая 1945 года, когда люди выходили во двор и вместе праздновали победу, вместе пели песни. Хочется это настроение уловить, поймать», - рассказал директор МБУ «Центр хореографического искусства г. Пензы» Валерий Ануфриев.

Люди выглядывали из окон, приходили из соседних дворов с детьми и внуками. Марии Ивановне 87 лет, но, когда заиграли «Валенки», про свой возраст она забыла.

Под весенним майским солнцем люди танцевали и пели. Как вестник мира, из ниоткуда в небе появились белые голуби.

Массовых мероприятий 9 мая в этом году проводить не планируется. Такие уютные концерты, где сцена - детская площадка, а зрительный зал - лавочки во дворе, для пензенцев отличное решение.