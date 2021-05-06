Общество

Акция «Поем двором» добралась до Заводского района

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В ожидании концерта жители дома № 20 на Леонова развлекали сами себя. Акция «Поем двором» добралась и до Заводского района. Песни военных лет звучали в исполнении Ольги Козыревой.

«Когда мы собираемся на такую акцию во дворе, у меня предстает картинка мая 1945 года, когда люди выходили во двор и вместе праздновали победу, вместе пели песни. Хочется это настроение уловить, поймать», - рассказал директор МБУ «Центр хореографического искусства г. Пензы» Валерий Ануфриев.

Люди выглядывали из окон, приходили из соседних дворов с детьми и внуками. Марии Ивановне 87 лет, но, когда заиграли «Валенки», про свой возраст она забыла.

Под весенним майским солнцем люди танцевали и пели. Как вестник мира, из ниоткуда в небе появились белые голуби.

Массовых мероприятий 9 мая в этом году проводить не планируется. Такие уютные концерты, где сцена - детская площадка, а зрительный зал - лавочки во дворе, для пензенцев отличное решение.

Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Гость||

У мужика зачем шарфик на шее? К старикам-ветеранам можно было съездить без этого атрибута?

Гость||

Сколько бюджетных денег мы заплатили за это ,с позволение сказать,»творчество»?

Так нагло разворовывать бюджет - это верх наглости.

Гость||

Культур-мультур.

Гость||

У нас такая акция каждые выходные с соседями под шашлычок и водочку

Гость||

А на дачу можно музыкантов пригласить? Как сабантуйчик намечается.

Гость||

Пригласишь- заплатишь. А так они только за бюджетные деньги поют

Гость||

Писарчуки от Пензаинформ, вы про букву Ё в русском языке никогда и ни где не слышали?? Почитайте сами-то ваш заголовок, красиво звучит? Или вы просто не нашли букву Ё на клавиатуре компьютера? Противная безграмотность!

Гость||

точно поесть двором

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Поем двором
Ну как? Поели?

Гость||

Ну вы ребята и приколисты!

Гость||

Все больше пьем двором, чем поем двором. Петь не с чего.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Акция «Поем двором» добралась и до Заводского района.
А главный гармонист с заводского района с ул.Лазо 4 А в СИЗО а то бы тоже песника дал.

Гость||

Песни петь - не картошку сажать! Выйду на улицу, гляну во двор, тётки поют, а мне не дают!

Гость||

Внимание открыт доcтуп к базе дaвaлoк сeти, там мopе дeвoк кoторыe любят сeкc и дaют без дeнег и pазговоpов. Зачем тpатить деньги на шлюx или уламывать на ceкс, еcли здесь дaют, пользуйcя пoка беcплатнo ----- http://bit.do/devbaz

Гость||

Вместо детских кружков вот такие ряхи содержим на бюджете. А всё для детей за счёт родителей

Имя: Гость
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