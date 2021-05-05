Общество

В Каменском районе планируют засеять яровыми культурами 73 284 га

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Зима для каменского фермера Рашида Хабибуллина пролетела незаметно, вот уже началась посевная. И это несмотря на то, что из-за погодных условий стартовать земледельцам пришлось позже.

В 2020-м, по словам фермера, в это время работы уже близились к завершению. А в 2021-м они пока только на начальном этапе.

«Я вспоминаю, порой отсевались и до первомайских праздников, оставались у нас только поздние культуры: просо, гречиха. Они до 9 мая все равно отсевались», - рассказал заместитель главы администрации Каменского района Александр Мартынов.

Снега было много, но это проблем земледельцам не доставляет. Весенние дожди тоже не пугают.

«Это, считай, с неба золото нам валится. Весной день льет, час сохнет», - заявил Рашид Хабибуллин.

В Каменском районе в 2021 году планируют засеять 73 284 гектара яровыми культурами. К началу мая отработано около 10% земель. Также в хозяйствах продолжается борование зяби, озимых, вносятся минеральные удобрения.

Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

А причем здесь саня мартынов,когда все хоз-ва частные ?

Гость||

Так опять весь урожай на экспорт угонят. И к чему тогда эта показуха?

Имя: Гость
Комментарий:

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