Семена пензенского льна уехали в Беларусь, а чечевицы - в Турцию

06.02.2025 | 10:00

В январе из Пензенской области было экспортировано 899,5 тонны зерна.

855,5 тонны семян продовольственного льна уехали в Республику Беларусь, 44 тонны сушеной чечевицы - в Турцию.

Прежде чем отправить сельхозпродукцию за рубеж, специалисты исследовали ее образцы на карантинное фитосанитарное состояние. Все они соответствовали требованиям стран-импортеров.

Партии зерна отгрузили как железнодорожным, так и автомобильным транспортом в сопровождении фитосанитарных сертификатов, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

В 2024 году из региона было вывезено за границу России около 84,94 тыс. тонн зерна. Аграрная продукция отправилась в Казахстан, Латвию, Китай, Азербайджан, Белоруссию, Польшу, Германию, Турцию.