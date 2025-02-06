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Экономика

Семена пензенского льна уехали в Беларусь, а чечевицы - в Турцию

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В январе из Пензенской области было экспортировано 899,5 тонны зерна.

855,5 тонны семян продовольственного льна уехали в Республику Беларусь, 44 тонны сушеной чечевицы - в Турцию.

Прежде чем отправить сельхозпродукцию за рубеж, специалисты исследовали ее образцы на карантинное фитосанитарное состояние. Все они соответствовали требованиям стран-импортеров.

Партии зерна отгрузили как железнодорожным, так и автомобильным транспортом в сопровождении фитосанитарных сертификатов, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

В 2024 году из региона было вывезено за границу России около 84,94 тыс. тонн зерна. Аграрная продукция отправилась в Казахстан, Латвию, Китай, Азербайджан, Белоруссию, Польшу, Германию, Турцию.

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Источник — фото pxhere.com
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