Сергей Златогорский объяснил, почему не писал диктант Победы

05.05.2021 | 11:34

Во вторник, 4 мая, на оперативном совещании в администрации Кузнецка ее руководитель Сергей Златогорский объяснил, почему не принимал участие в акции «Диктант Победы».

Вопрос об этом ему задали пользователи соцсетей.

«Я же не только диктанты писать... У меня как-то больше хозяйственная работа, а не такая. Давайте напишу в следующий раз. У нас много диктантов всяких, если все писать, тогда и в кабинет не заходить. В любом случае вы меня информируйте, когда какие-нибудь диктанты, контрольные работы, зачеты, экзамены. По возможности буду ходить писать, мозги встряхивать», - пообещал мэр города, обращаясь к подчиненным.

Он отметил, что просматривал вопросы диктанта и пришел к выводу, что справился бы с работой.

«С этой наукой я как-то неплохо общаюсь», - пояснил Сергей Златогорский.

Общероссийская акция «Диктант Победы» проходила 29 апреля. В Пензенской области ее организовали на 116 площадках.