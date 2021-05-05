Сергей Златогорский объяснил, почему не писал диктант Победы

Во вторник, 4 мая, на оперативном совещании в администрации Кузнецка ее руководитель Сергей Златогорский объяснил, почему не принимал участие в акции «Диктант Победы».
Вопрос об этом ему задали пользователи соцсетей.
«Я же не только диктанты писать... У меня как-то больше хозяйственная работа, а не такая. Давайте напишу в следующий раз. У нас много диктантов всяких, если все писать, тогда и в кабинет не заходить. В любом случае вы меня информируйте, когда какие-нибудь диктанты, контрольные работы, зачеты, экзамены. По возможности буду ходить писать, мозги встряхивать», - пообещал мэр города, обращаясь к подчиненным.
Он отметил, что просматривал вопросы диктанта и пришел к выводу, что справился бы с работой.
«С этой наукой я как-то неплохо общаюсь», - пояснил Сергей Златогорский.
Общероссийская акция «Диктант Победы» проходила 29 апреля. В Пензенской области ее организовали на 116 площадках.
Иван на какую оценку написал диктант?