Общество

Сергей Златогорский объяснил, почему не писал диктант Победы

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Во вторник, 4 мая, на оперативном совещании в администрации Кузнецка ее руководитель Сергей Златогорский объяснил, почему не принимал участие в акции «Диктант Победы».

Вопрос об этом ему задали пользователи соцсетей.

«Я же не только диктанты писать... У меня как-то больше хозяйственная работа, а не такая. Давайте напишу в следующий раз. У нас много диктантов всяких, если все писать, тогда и в кабинет не заходить. В любом случае вы меня информируйте, когда какие-нибудь диктанты, контрольные работы, зачеты, экзамены. По возможности буду ходить писать, мозги встряхивать», - пообещал мэр города, обращаясь к подчиненным.

Он отметил, что просматривал вопросы диктанта и пришел к выводу, что справился бы с работой.

«С этой наукой я как-то неплохо общаюсь», - пояснил Сергей Златогорский.

Общероссийская акция «Диктант Победы» проходила 29 апреля. В Пензенской области ее организовали на 116 площадках.

Источник — кадр с видео gorodkuzneck.ru
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Гость||

Иван на какую оценку написал диктант?

Гость||

а кто писал?

Гость||

Он что, с глубокого похмелья так выразился?

Гость||

Ну, репетитор подготовил бы.

Гость||

24 июня результаты будут

Гость||

А Губернатор писал в Кижеватово, у него вроде тоже работа хозяйственная

Гость||

Губернатор на истфаке учился

Гость||

Золотой чет старый совсем, не мучайте его.

Гость||

Не надо из глав администраций делать пиар-персон. Пусть больше занимаются своими районами, решают насущные вопросы людей. Диктанты и тд это для политиков и пиара.

Гость||

Бред.

Гость||

Диктант - вид обучения правильному письму для закрепления навыков и проверки знаний учащихся, при изучении какого-либо языка. При этом преподаватель медленно читает (говорит), а ученик записывает его слова по слуху. А то, что вы называете диктантом - обыкновенный тест.

Гость||

Бааа, это он? Вообще старичок..слов нет.,

Гость||

Крышу снесло- он и жнец и певец и танцор и хоккеист и агитатор и продавец билетов и великий экономист хотя в своей жизни кроме ля ля ничего не умеет ни дня не занимался бизнесом но всех учит жить друзья Безруков на грани банкротства клёнов Серёжа незаконно владеет 60 ГА земли остальные не платят налоги но есть Серёжа он все решит

Гость||

Смотри, а то тебя кондрат хватит от переживаний.

Имя: Гость
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