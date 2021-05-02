Обнародована география новых случаев коронавируса в регионе

02.05.2021 | 12:20

В воскресенье, 2 мая, региональный оперативный штаб обнародовал географию новых случаев коронавирусной инфекции, выявленных в Пензенской области за сутки.

Всего прибавилось 85 пациентов. 31 из них - жители областного центра, 8 - Кузнецкого района. По 7 инфицированных зарегистрировали в Мокшанском и Нижнеломовском районах, по 5 - в Сосновоборском и ЗАТО Заречный, по 3 - в Бессоновском, Пензенском и Сердобском, по 2 - в Городищенском, Наровчатском, Никольском, Тамалинском районах.

По 1 заразившемуся выявили в Вадинском, Иссинском, Колышлейском, Лунинском и Шемышейском районах.

Общее число случаев COVID-19 в регионе стало равняться 45 078.