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Общество

Обнародована география новых случаев коронавируса в регионе

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В воскресенье, 2 мая, региональный оперативный штаб обнародовал географию новых случаев коронавирусной инфекции, выявленных в Пензенской области за сутки.

Всего прибавилось 85 пациентов. 31 из них - жители областного центра, 8 - Кузнецкого района. По 7 инфицированных зарегистрировали в Мокшанском и Нижнеломовском районах, по 5 - в Сосновоборском и ЗАТО Заречный, по 3 - в Бессоновском, Пензенском и Сердобском, по 2 - в Городищенском, Наровчатском, Никольском, Тамалинском районах.

По 1 заразившемуся выявили в Вадинском, Иссинском, Колышлейском, Лунинском и Шемышейском районах.

Общее число случаев COVID-19 в регионе стало равняться 45 078.

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