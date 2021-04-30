В пензенской военной прокуратуре рассказали о счетах эскроу

30.04.2021 | 09:00

Одна из наиболее частых тем, по которой поступают обращения в военную прокуратуру Пензенского гарнизона, - обеспечение жильем по накопительно-ипотечной системе.

«Данная система предусматривает возможность приобретения жилья как после окончания военной службы, так и раньше - в определенных случаях, предусмотренных законом, когда производится постепенное накопление выделяемых из бюджета на приобретение жилья средств на именном случае военнослужащего», - рассказали порталу «ПензаИнформ» в ведомстве.

Постановлением Правительства РФ от 4 марта 2021 года № 317 закреплено право участников накопительно-ипотечной системы размещать средства целевого жилищного займа на специальных счетах эскроу. В этом случае средства передаются застройщику только после ввода дома в эксплуатацию.

«Такой подход обеспечивает сохранность средств накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих», - пояснили в военной прокуратуре Пензенского гарнизона.