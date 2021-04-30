Общество

В пензенской военной прокуратуре рассказали о счетах эскроу

Печать

Одна из наиболее частых тем, по которой поступают обращения в военную прокуратуру Пензенского гарнизона, - обеспечение жильем по накопительно-ипотечной системе.

«Данная система предусматривает возможность приобретения жилья как после окончания военной службы, так и раньше - в определенных случаях, предусмотренных законом, когда производится постепенное накопление выделяемых из бюджета на приобретение жилья средств на именном случае военнослужащего», - рассказали порталу «ПензаИнформ» в ведомстве.

Постановлением Правительства РФ от 4 марта 2021 года № 317 закреплено право участников накопительно-ипотечной системы размещать средства целевого жилищного займа на специальных счетах эскроу. В этом случае средства передаются застройщику только после ввода дома в эксплуатацию.

«Такой подход обеспечивает сохранность средств накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих», - пояснили в военной прокуратуре Пензенского гарнизона.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте