В Пензе ветерана поздравили концертом под окнами

30.04.2021 | 18:56

Александра Лазарева воевала радисткой на четырех фронтах: Восточном, Южном, Юго-Западном, Украинском. Ушла добровольцем совсем еще юной девочкой. А теперь Александра Матвеевна с трудом подходит к окну.

«Вы те, на кого нам нужно равняться, поэтому большое вам спасибо. И еще раз - здоровья», - произнес глава администрации Октябрьского района г. Пензы Андрей Гришин.

В Пензе стартовала акция «Ласточки Победы». Три концертные бригады будут поздравлять ветеранов у их домов и говорить спасибо за мирное небо над головой.

Подобные концерты всегда привлекают внимание прохожих. Равнодушных нет.

«Я очень положительно к этому отношусь. Мне кажется, это честь для всех. Особенно чтобы младшее поколение знало и гордилось своими бабушками, прабабушками», - отметила горожанка.

«Нужно их радовать, они же сейчас сидят дома. Нас уже запугали, боимся выходить на улицу. Такой концерт сейчас с балкона кто-нибудь слушает», - рассказала женщина.

До 9 Мая «Ласточки Победы» прилетят с поздравлениями к 54 ветеранам Пензы.