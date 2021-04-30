В Пензе готовятся к региональному чемпионату «Абилимпикс»

30.04.2021 | 19:38

Три буханки «Бородинского» и пять кексов с романтическим названием «Весенний» - таково задание для участников регионального чемпионата «Абилимпикс» на площадке «Выпечка хлебобулочных изделий». Идет подготовительный этап. Отработать нужно многое, причем сам тренировочный процесс максимально приближен к требованиям национальных состязаний профессионального мастерства.

«У «Бородинского» есть особенности - это хлеб, который готовится без дрожжей, полностью на закваске, и у него своеобразный процесс тестоведения, необходимо правильно вести. При неправильном тестоведении мы уже можем не получить тот результат, какой должен быть. Могут быть подрывы корки, корка может вообще не образоваться, форма будет неправильная - это все тоже оценивается экспертами», - рассказала эксперт конкурса Ирина Шешницан.

Когда первокурснику колледжа современных технологий переработки и бизнеса Евгению Глазницкому предложили принять участие в таком конкурсе, он не стал раздумывать и сразу согласился.

«Чем больше опыта - тем лучше. Я все время хотел готовить», - отметил Евгений.

«Это именно чемпионат профессионального мастерства, то есть ребята, несмотря на свои ограничения, показывают хорошие достижения в будущей выбранной профессии», - сообщила руководитель ресурсного центра колледжа современных технологий переработки и бизнеса Ольга Силантьева.

Сами соревнования в различных профессиональных компетенциях пройдут во второй половине мая на базе семи колледжей.