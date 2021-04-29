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Общество

В Пензенской области увеличен список молодых специалистов в детсадах

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В Пензенской области расширен список должностей молодых специалистов (в возрасте до 35 лет) в муниципальных детсадах. Это решение приняли депутаты Заксобра на сессии, состоявшейся в четверг, 29 апреля.

До этого момента статус молодого специалиста в дошкольных учреждениях имели лишь воспитатели. Теперь в перечень вошли такие должности, как «музыкальный руководитель», «инструктор по физической культуре», «педагог-психолог», «учитель-логопед».

Этим работникам предлагается установить денежную выплату в размере 35 тысяч рублей каждому ежегодно в течение первых трех лет с даты их трудоустройства в образовательную организацию.

«Ранее это было только в отношении воспитателей детских садов», - отметил представлявший законопроект врио министра образования Александр Воронков.

Если проект будет принят, то потребуются дополнительные расходы бюджета Пензенской области в размере 1 139,3 тыс. рублей.

Депутаты приняли законопроект единогласно.

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Гость||

А сначала показалось, что 35 это зарплата. А это фигня просто.

Гость||

С тысячей в магазине делать нечего.

Гость||

с двумя уже нечего........ а зарплата 15 тыс. рублей ((помощник воспитателя(нянечка) в дет.садах)) . это позор. хотя бы 25 тыс.руб и того очень мало.

как жить?

Имя: Гость
Комментарий:

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