Пензенским семьям назвали сроки выплаты пособий за май

Стало известно, когда пензенские семьи с детьми получат пособия за май. Об этом рассказал врио министра труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан на личных страницах в соцсетях.
По словам чиновника, во все муниципальные образования поступили из федерального и регионального бюджетов деньги на следующие меры соцподдержки:
- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения им возраста трех лет;
- ежемесячное пособие при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;
- единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (неработающим родителям);
- ежемесячное пособие на обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет;
- денежная выплата многодетным семьям;
- пособие малообеспеченным семьям и другие выплаты.
27 из 30 муниципальных образований также получили деньги для выплат на детей от 3 до 7 лет. Исключение - Городищенский, Лопатинский и Лунинский районы. Там средства будут дополнительно направлены до 30 апреля.
«В период с 30 апреля по 12 мая включительно все денежные выплаты для семей с детьми будут перечислены на расчетные счета получателей», - сообщил Алексей Качан.
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