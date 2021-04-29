Общество

Пензенским семьям назвали сроки выплаты пособий за май

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Стало известно, когда пензенские семьи с детьми получат пособия за май. Об этом рассказал врио министра труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан на личных страницах в соцсетях.

По словам чиновника, во все муниципальные образования поступили из федерального и регионального бюджетов деньги на следующие меры соцподдержки:

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения им возраста трех лет;

- ежемесячное пособие при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;

- единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (неработающим родителям);

- ежемесячное пособие на обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет;

- денежная выплата многодетным семьям;

- пособие малообеспеченным семьям и другие выплаты.

27 из 30 муниципальных образований также получили деньги для выплат на детей от 3 до 7 лет. Исключение - Городищенский, Лопатинский и Лунинский районы. Там средства будут дополнительно направлены до 30 апреля.

«В период с 30 апреля по 12 мая включительно все денежные выплаты для семей с детьми будут перечислены на расчетные счета получателей», - сообщил Алексей Качан.

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