Общество

В Нижнем Ломове проверили работу управления образования

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Во вторник, 27 апреля, Нижнеломовский район посетила рабочая группа Министерства образования Пензенской области во главе с Александром Воронковым.

Делегация приехала с проверкой по следам ЧП, случившегося в местном бассейне «Волна» днем 24 апреля, когда во время занятия по плаванию отравились 20 школьников в возрасте от 10 до 14 лет.

Учреждение находится в ведении управления образования Нижнеломовского района. На планерке 26-го числа глава региона Олег Мельниченко поручил врио министра Воронкову проверить, как организована работа этого управления.

«Там нужны кадровые изменения, другого выхода я не вижу. Решайте, что мы будем делать с руководителем учреждения, начальником управления образования», - высказал свое мнение Мельниченко, напомнив, что не так давно в Нижнем Ломове был еще предотвращен теракт, готовившийся одним из школьников.

Специалисты министерства посетили школы № 1, 2 и 4 в Нижнем Ломове, СОШ в Верхнем Ломове, а также детско-юношескую спортивную школу, оценили механизмы руководства системой образования районным управлением.

«Члены рабочей группы обозначили направления, требующие дополнительной проработки, и предложили методическую помощь по совершенствованию работы системы образования. По итогам выезда будет проведен детальный анализ и даны рекомендации по принятию эффективных управленческих решений», - подвели итог в пресс-службе минобра.

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Источник — фото minobr-penza.ru
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