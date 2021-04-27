В Кузнецке продолжает расти число заразившихся коронавирусом

27.04.2021 | 14:32

На понедельник, 26 апреля, в Кузнецке подтвердили 653 случая коронавирусной инфекции. За минувшую неделю прибавилось 12 заразившихся.

Амбулаторное лечение в настоящий момент получают 30 инфицированных: 23 взрослых и 7 детей. На карантин закрыли 1 класс в школе, 1 группу в колледже, 1 группу в детском саду, рассказал на оперативном совещании в администрации города начальник отдела демографии, соцразвития и здравоохранения Александр Климов.

На предыдущей неделе зарегистрировали 33 новых пациента с коронавирусом. На дому лечились 45 человек, в их числе 5 детей. Сообщалось, что коечный фонд в красной зоне заполнен.

На данный момент первый компонент вакцины ввели 5 379 кузнечанам. Полную иммунизацию прошли 3 615, что составляет около 4,5% от всего населения.