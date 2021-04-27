Стало известно, запретят ли в области продажу алкоголя в праздники

27.04.2021 | 11:57

В Пензенской области не планируется ограничивать продажу спиртных напитков в выходные, нерабочие и праздничные дни с 1 по 11 мая. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

Информация о том, что в российских регионах запретят продажу спиртного в майские праздники, прошла в соцсетях и на федеральных порталах.

В частности, в столице Тувы Кызыле рекомендовали отказаться от продажи алкогольной продукции, в том числе пива, с 1 по 10 мая.

26 апреля информационный портал Life.ru привел скриншот официальной страницы Роспотребнадзора в сети Instagram. В посте говорится: «На майские выходные не будут запрещать продажу алкоголя. Сообщения в интернете не соответствуют действительности», - указано в сторис.

О том, что дни с 4 по 7 мая объявлены нерабочими, стало известно 23 апреля. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Жители Пензенской области будут отдыхать на день больше остальных россиян: к 10 «федеральным» дням прибавится местный - Радоница, которая в 2021 году приходится на 11 мая. В Пензенской области православный праздник узаконен как выходной.