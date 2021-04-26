ЖК «Парк Рояль» станет территорией добрососедства

26.04.2021 | 16:53

Холдинг «Термодом» не просто строит дома, в его проектах заложена идея добрососедства. Для жителей создаются все условия, чтобы знакомиться, общаться, проводить время с соседями.

В ЖК «Парк Рояль», который строится в Арбекове, появится центр добрососедства. Это большое светлое пространство по сути многофункциональный центр, который станет местом, где понятие «добрососедство» обретет свой настоящий смысл.

Здесь оборудуют игровую зону, и в непогоду дети будут играть со своими маленькими соседями. Там же можно праздновать дни рождения.

Зона чтения с мягкими диванами и столиками - отличное место для того, чтобы жители могли отдохнуть и почитать любимые книги. Кстати, там можно организовать обмен книгами, комиксами, журналами. Так что будет интересно и детям и взрослым.

Зона коворкинга подойдет для комфортной удаленной работы. Время показало - вести дела там проще, чем дома, рабочая атмосфера задает тон.

Также в центре добрососедства создадут пространства для лекций, мастер-классов и других видов активности.

Застройщик предлагает пензенцам самим прогуляться по соседскому центру ЖК «Созвездие». Для этого можно воспользоваться 3d-туром.

Больше информации о возможностях жизни в ЖК «Парк Рояль» размещено на сайте termodom-pnz.ru. Также ее предоставят по номеру 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщик ЖК «Парк Рояль» - ООО СЗ «Парк Рояль». Проектная декларация обнародована на наш.дом.рф.