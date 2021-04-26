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Общество

Партия «Новые люди» объединилась с «народным мэром» Якутска

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Сардана Авксентьева станет кандидатом в депутаты Государственной Думы от партии «Новые люди». Свое решение бывший мэр Якутска обосновала необходимостью перемен в экономике и социальной политике страны.

«Я больше не мэр, однако я по-прежнему неравнодушный человек, который желает своей стране развития и процветания», – объяснила Сардана Авксентьева.

Она приняла предложение лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева стать не только кандидатом в депутаты Госдумы, но и его советником по работе с регионами.

Сардана поддержала инициативу партии перераспределить налоги и полномочия в пользу регионов.

«Регионы вынуждены просить средства, которые от них же и ушли в федеральный бюджет. А почему все так? В стране много людей, готовых брать на себя ответственность, решать самостоятельно, как их региону или городу следует развиваться. Нужно дать им такие полномочия и ресурсы», - отметила Сардана Авксентьева.

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев высоко оценил компетенции советника. Вся ее деятельность в должности мэра столицы Якутии является доказательством того, что Авксентьева – политик, способный отстаивать интересы людей на любом уровне.

«Как и многие, я следил за работой Сарданы на посту мэра Якутска. Она стала первым региональным лидером, разговаривающим с людьми напрямую через Instagram. Сейчас ее примеру следуют многие чиновники. Сардана - это человек, задающий тренд в политике. Я рад, что она согласилась присоединиться к нашей команде. Благодаря таким новым людям у страны есть шанс на развитие и обновление», - рассказал Алексей Нечаев.

Авксентьева запомнилась не только тем, что открыто говорила с людьми в соцсетях. Первое же решение Сарданы на посту мэра - распродать принадлежавшие администрации дорогие внедорожники - произвело впечатление на многих россиян. Деньги от продажи автомобилей были направлены на выплату долгов муниципальных предприятий и работу социального такси.

Получило поддержку и ее решение сократить представительские расходы чиновников. Сардана Авксентьева заявила, что мэрия дотационного города вполне способна обойтись без новогодних корпоративов. А саму администрацию города Сардана хотела переселить из дорогого «дворца» в центре Якутска в скромное здание на окраине. Деньги, которые удалось бы выручить от продажи нынешнего здания, она хотела направить на пополнение бюджета.

Задумке Сарданы Авксентьевой не суждено было исполниться: вскоре она была вынуждена покинуть занимаемый пост. Официальная причина - по состоянию здоровья. Однако в это верят далеко не все. Большинство посчитало, что на «слишком народного» мэра было оказано серьезное административное давление. Высказывают даже предположение, что региональные власти побоялись, что высокий рейтинг и доверие избирателей позволят Сардане легко победить на выборах депутатов Государственной Думы.

Однако отставка никак не повлияла на народную любовь. Большинство якутян по-прежнему относится к Сардане с глубоким уважением. А если учесть, что партия «Новые люди» в прошлом году прошла в парламенты всех регионов, где выдвигала свои списки, то электоральные перспективы этого союза представляются весьма многообещающими.

Партия «Новые люди» зарегистрирована в марте 2020 года. За год открылись отделения в 73 регионах. «Новые люди» успешно выступили в 2020 году на выборах в Калужской, Костромской, Рязанской и Новосибирской областях. В этих регионах списки партии набрали в среднем по 8% голосов избирателей, а на выборах в Томскую городскую думу - 15%. В 2021 году «Новые люди» будут участвовать в выборах депутатов Госдумы РФ.

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