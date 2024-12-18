В осеннюю сессию «Единая Россия» продолжила господдержку участников СВО и их семей

18.12.2024 | 18:43

«Единая Россия» подвела итоги работы в осеннюю сессию, сообщает ER.ru. Главные вопросы касались бюджета, поддержки участников СВО и социальных гарантий.

Задачи на ближайшую перспективу на прошедшем XXII съезде поставили президент Владимир Путин и председатель партии Дмитрий Медведев, отметил секретарь генсовета Владимир Якушев.

«В осеннюю сессию «Единая Россия» продолжила укреплять статус и расширять господдержку бойцов спецоперации и их семей. Всего по инициативе партии принято более 130 федеральных законов на эту тему.

Конкретно в эту сессию приняты наши инициативы о запрете взыскания исполнительского сбора в отношении участников СВО; о наделении статусом ветерана боевых действий работников военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей и сотрудников МЧС, участвующих в разминировании территорий в зоне СВО; о возможности жилищной регистрации участников СВО по доверенности; о внеочередном праве на обеспечение жильем военнослужащих, имеющих ребенка-инвалида, и другие», - сообщил Владимир Якушев.

По его словам, еще одной приоритетной задачей партии стала работа над федеральным бюджетом.

«Итоговый документ получился сбалансированным, он отвечает стратегическим приоритетам развития страны. Порядка 15 триллионов рублей предусмотрено на реализацию положений нашей народной программы, причем 161,7 миллиардов рублей было добавлено поправками «Единой России». Эти средства пойдут на такие значимые направления, как строительство школ, детских садов, дорог, развитие науки, регионов, села, инфраструктуры детского отдыха и спорта, поддержку участников СВО и их семей. В эту сессию нами внесены многие законопроекты: о дополнительном отпуске родителям и супругам раненого участника СВО, о дополнительной защите прав временных работников и совершенствовании работы частных агентств занятости», - добавил секретарь Генсовета.

В осеннюю сессию фракцией «Единой России» было внесено 100 законопроектов, из них принято 87, в том числе 17 - по поддержке участников СВО. Еще 12 находятся на рассмотрении.

Решены вопросы расширения перечня лиц, которые могут быть признаны ветеранами и инвалидами боевых действий, расширения трудовых прав и защиты жилищных, в том числе для военнослужащих, и возможности в первоочередном порядке получать жилье либо соответствующую субсидию, освобождения от ряда платежей (в частности, госпошлины за совершение тех или иных государственно значимых и регистрационных действий).

В следующем году предстоит не менее напряженная работа, подчеркнул Владимир Якушев.

«На прошедшем съезде президент Владимир Путин и председатель партии Дмитрий Медведев четко обозначили задачи на ближайшую перспективу. Это прежде всего касается продолжения работы по поддержке ветеранов боевых действий, их родных, особенно семей, потерявших своих близких. У нас появился отдельный раздел в народной программе», - отметил он.

14 декабря «Единая Россия» провела XXII съезд партии в национальном центре «Россия». В нем приняли участие более 1 000 делегатов со всей страны. Были определены задачи на 2025-2026 годы, внесены изменения в народную программу, устав, а также проведена ротация руководящих органов, в состав которых вошли участники СВО.