«Единая Россия» на съезде определила задачи на будущее

16.12.2024 | 11:27

Как сообщает сайт ER.ru, «Единая Россия» провела XXII съезд. На нем приняли изменения в народную программу партии, устав, провели ротацию руководящих органов.

На съезде также определили задачи «Единой России» - от подготовки к выборам 2026 года до участия в нацпроектах и работе на долгосрочную перспективу. Приоритетные цели перед партией поставил президент Владимир Путин.

«Единая Россия» как настоящий лидер работает именно там, где решается судьба страны, вместе с нашей армией и флотом, с коллективами предприятий ОПК, с миллионами людей, которые всем сердцем поддерживают фронтовиков, с волонтерами, которые формируют все самое необходимое, личным участием в добровольческих инициативах приближают нашу Победу. Многие депутаты Государственной думы от «Единой России», региональные и муниципальные руководители разного уровня сами пошли на фронт, чтобы сражаться за Родину. Это мужественный, смелый шаг, достойный всяческого уважения», - отметил президент, открывая пленарное заседание.

Отдельно он остановился на поддержке участников СВО - ей теперь будет посвящен целый раздел народной программы «Единой России», в который вошли 13 положений.

«Буквально с первого дня проведения специальной военной операции «Единая Россия» оказывает поддержку бойцам: вносит важные законодательные инициативы по созданию системы правовых и социальных гарантий для наших героев и их семей; помогает восстанавливать освобожденные регионы; занимается сбором и доставкой всего необходимого мирным жителям; многое делает для ветеранов, вернувшихся из зоны боевых действий, помогает им реализовать себя в гражданских профессиях, в общественной и в политической жизни», - заявил Владимир Путин.

Он поблагодарил всех, кто вносит вклад в защиту национальных интересов России на фронте и в тылу, и поручил партии продолжать наращивать усилия по всем ключевым направлениям, в том числе в части поддержки ветеранов боевых действий, их родных, особенно семей, потерявших близких.

Поддержку бойцов, их развитие партия выводит на новый уровень: при ротации высшего и генерального советов в них вошли участники спецоперации.

Также на съезде представили обновленную народную программу партии. Как отметил председатель партии Дмитрий Медведев, предложения собрали со всей страны. Документ дополнен 39 новыми положениями. Это направления «Крепкая семья», «Здоровье человека», «Забота о каждом нуждающемся» и другие. Предусмотрен расширенный комплекс мер социальной направленности. Продолжится строительство школ и спортивных комплексов, фельдшерско-акушерских пунктов и перинатальных центров, благоустройство городов и поселков. Больше внимания документ уделяет вопросам материнства и детства, улучшению демографической ситуации.

Включится партия и в анализ проблем при реализации нацпроектов.

На площадке Съезда также состоялось заседание генсовета партии, где избрали секретаря. Им стал Владимир Якушев.

Следующий год для «Единой России» станет Годом муниципального депутата. При этом партия продолжит развивать и первичные отделения - этому был посвящен весь 2024 год.