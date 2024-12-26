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Общество

В Пензенской области подвели итоги реализации народной программы

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В рамках реализации народной программы в 2024 году в Пензенской области проведена большая работа по различным направлениям: развитие сфер образования, культуры, здравоохранения, строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры, создание комфортной городской среды.

«Партийный десант» за год совершил 415 выездов на объекты, где проверил качество капитального ремонта, строительства и благоустройства.

Одним из самых активных по проведению таких мероприятий стало городищенское отделение. В этом году Дом культуры города Сурска получил новое оборудование благодаря субсидии на развитие материально-технической базы. «Партдесант» контролировал все работы.

«Проведен капитальный ремонт. Он продолжался в течение последних 2 лет. В 2024 году необходимым оборудованием оснащен концертный зал - появилась современная звуковая и световая аппаратура, а также кресла в зрительном зале. Это здорово, что в рамках народной программы удалось отремонтировать и оснастить Дом культуры», - отметила исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Екатерина Емелина.

В Пензенской области подвели итоги реализации народной программы

За последние 5 лет в Пензенской области приведены в порядок 11 школ. 1 сентября этого года распахнули свои двери и совершенно новые школы - в Пензе и Бессоновке. В 2025-м планируется капитально отремонтировать 10 объектов и построить 1 учебное заведение. Кроме того, восстановят 2 детсада.

Одним из важнейших направлений народной программы является и развитие проекта «Формирование комфортной городской среды», при этом особый упор делается на благоустройство дворов. Двор должен быть комфортным и доступным для всех - для пожилых людей, молодежи и особенно детей. Губернатор Пензенской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Олег Мельниченко по предложению депутатов гордумы принял решение о запуске проекта «Мой двор - территория комфорта».

В Пензенской области подвели итоги реализации народной программы

В этом году из областного бюджета выделено около 400 млн рублей на ремонт асфальта и тротуаров на внутридворовых территориях. Программа рассчитана на 3 года, и по проекту каждый год будет приводиться в порядок около 200 дворов в Пензе. В этом году в списке на благоустройство, который составлен исключительно по заявкам неравнодушных горожан, находились 182 двора - более 105 000 кв. м внутридворовых проездов и более 13 000 кв. м тротуаров.

Еще одним важным направлением исполнения народной программы партии в Пензенской области стала реконструкция студенческих общежитий. Партия совместно с «Молодой Гвардией Единой России» открыла штаб по контролю за ходом работ. В него вошли представители МГЕР, члены студсовета. Вместе они следили за качеством ремонта, помогали в сборке кроватей, расставляли мебель.

В Пензенской области подвели итоги реализации народной программы

«В 2024 году главной задачей Пензенского регионального отделения партии были конкретные, реальные дела, направленные на повышение качества жизни в Сурском крае. Несомненно, в следующем, 2025 году данная работа будет продолжена, совместно с гражданами Пензенской области будет и дальше реализовываться народная программа», - отметил руководитель регионального исполкома партии Сергей Мельников.

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Источник — фото пресс-службы ЕР
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