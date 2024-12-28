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В стране и мире

Секретарь генерального совета ЕР Владимир Якушев подвел итоги года

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Уходящий 2024 год для всех был временем испытаний и вызовов - испытаний крепости духа и готовности делом доказать свою преданность ценностям и идеалам, отметил секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев, подводя итоги 12 месяцев работы. Его цитирует ER.ru.

«Продолжилось беспрецедентное давление на страну, продолжилась специальная военная операция. Страна, партия и каждый из нас сделали все, чтобы с уверенностью смотреть в новый день, в будущее. Говоря об итогах работы «Единой России», считаю, что мы справились достойно. С нашими поправками принят бюджет, обеспечивающий экономическое и социальное развитие страны. По инициативе представителей партии разработаны и приняты более 50 законов в сфере семейной политики, более 130 законов - по защите прав участников СВО и их семей», - рассказал Владимир Якушев.

Он напомнил, что на прошедшем XXII съезде «Единой России» президент Владимир Путин и председатель партии Дмитрий Медведев четко обозначили задачи на ближайшую перспективу.

«Многие из них касаются работы по поддержке участников и ветеранов боевых действий, их родных. Для этого в народной программе партии появился отдельный раздел. Также мы усилили ветеранами боевых действий представительные органы власти в регионах и руководящие органы партии. Работа по формированию новой элиты страны продолжится - она будет магистральной и в 2025 году, и в 2026-м», - подчеркнул Владимир Якушев.

На съезде президент также отметил роль «Единой России» в программах строительства и ремонта школ, социальной газификации, во многих других значимых для людей проектах.

«Она должна стать еще существеннее после завершения работы по укреплению всей нашей партийной структуры: региональных отделений, «Молодой Гвардии Единой России», института наших сторонников», - считает секретарь генсовета партии.

Он также отметил, что, подводя итоги Года первичных отделений, партия объявила 2025-й Годом муниципального депутата.

«Таким образом, продолжается инвентаризация внутренних ресурсов и усиливается роль партийцев, которые ежедневно работают с нашими избирателями, досконально знают проблемы своих округов. Уверен, при поддержке граждан страны большая профессиональная команда «Единой России» справится с существующими и новыми вызовами. Мы ежедневно подтверждаем это тысячами больших и малых реальных дел. И будем подтверждать в будущем», - заключил Владимир Якушев.

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Источник — фото пресс-службы ЕР
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