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Общество

ЕР хочет обеспечить для студенческих семей отдельный стандарт поддержки

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Как сообщает сайт ER.ru, партия «Единая Россия» представила «золотой стандарт» поддержки многодетных семей и создания условий для улучшения демографии. Только в 2024 году обеспечено принятие более 50 законов в этой сфере.

Итоги работы по поддержке семей с детьми и планы на будущий год партия представила на заседании профильной комиссии генсовета.

«На прошедшем съезде мы дополнили нашу народную программу рядом положений в поддержку семей. Над некоторыми партия уже ведет работу, реализуя поручение президента по развитию семейной политики», - напомнил секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Он добавил, что партия прорабатывает и другие инициативы.

«Мы закрепляем статус студенческой семьи - законопроект уже принят в первом чтении. Будем и дальше работать над тем, чтобы при вузах создавали комнаты для детей. Успешные практики в регионах есть, их нужно тиражировать. Помимо этого, продолжим заниматься вопросами детской безопасности, социальной поддержки семей, поддержки многодетности», - рассказал секретарь генсовета партии.

Президент поддержал инициативу «Единой России» и подписал указ о едином федеральном статусе многодетной семьи.

«Наша комиссия разработала «золотой стандарт» поддержки многодетных семей. Мы посмотрели, как эта работа идет в 70 регионах России. На первом месте оказались Липецкая, Ленинградская области: там реализуется 100% мер. На втором - Москва и Санкт-Петербург: 16 из 17 мер», - сообщила глава комиссии «Единой России» по поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Партия будет работать над созданием стандарта поддержки студенческих семей.

«После принятия законопроекта о студенческой семье в первом чтении в регионах мы получили волну поддержки. В некоторых субъектах уже действуют такие меры, как специальные программы студенческого маткапитала, единовременная выплата в связи с рождением ребенка в студенческой семье. На основе региональных практик будем формировать «золотой стандарт» поддержки студенческой семьи совместно с Минобрнауки», - пояснила Анна Кузнецова.

Координатор проекта партии «Единая Россия» «Крепкая семья» в Пензенской области Сергей Четвериков напомнил, что 2024-й объявлен годом семьи. Он прошел под знаком сохранения традиционных ценностей.

«В Пензенской области тема поддержки семьи, материнства, детей – одно из ключевых направлений деятельности регионального отделения партии. Отмечу, что на последней сессии в парламенте депутаты единогласно поддержали инициативу по организации бесплатного горячего питания в учебных заведениях как меру социальной поддержки. Было принято решение о предоставлении многодетным малоимущим семьям льготы по жилищно-коммунальным услугам. Благодаря целенаправленной государственной политике за последние годы заметно выросло число многодетных семей - их в Сурском крае порядка 14 тысяч», - рассказал Сергей Четвериков.

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