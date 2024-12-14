Врио секретаря генсовета «Единой России» назвал участников спецоперации новой элитой

14.12.2024 | 09:42

Как сообщает сайт ER.ru, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко поприветствовал участников дискуссионной площадки «Элита страны. Участники СВО». Он отметил роль «Единой России» в поддержке бойцов.

«Важно, что члены «Единой России», региональные отделения, актив партии продолжают поддерживать ребят на передовой. Хочу сказать всем большое спасибо за оказанную помощь. Темпы снижать нельзя ни в коем случае», - подчеркнул Сергей Кириенко.

Также он обратил внимание на важность взаимодействия партии с фондом «Защитники Отечества», Комитетом семей воинов Отечества, Ассоциацией ветеранов специальной военной операции, другими общественными организациями по помощи семьям героев.

Важнейшая задача, которую сформулировал глава государства, - формирование новой элиты государства, указал врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

«Единая Россия» в это активно включилась. Мы готовимся к Единому дню голосования - 2025. Еще более системно подойдем к нему. Уверены, что депутатов из числа участников СВО, которые получат мандаты, будет еще больше», - отметил он.

Он также сообщил, что при ротации руководящих органов партии в высший и генеральный советы войдут участники СВО.

Руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин остановился на гуманитарной миссии и работе по помощи участникам СВО. Он сообщил, что партия с самого начала специальной военной операции передала более 130 тысяч тонн гуманитарной помощи.

Сидякин добавил, что «Единая Россия» выстроила работу так, чтобы решать любые задачи.

«У нас есть гражданское направление, и мы закрываем его волонтерами. Когда у нас случаются какие-то сложные ситуации, как в Курске, мы за один день разворачиваемся», - заключил он.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, в свою очередь, акцентировал внимание на том, что для участников СВО, которые возвращаются домой, необходимо организовать обучение, реабилитацию, досуговые и спортивные мероприятия.

Сенатор РФ, Герой России, многократный олимпийский чемпион Александр Карелин отметил, что участникам, ветеранам СВО очень важно воспользоваться теми инструментами, которые предоставляет «Единая Россия».

14 декабря пройдет XXII съезд партии в национальном центре «Россия». В нем примут участие более 1 000 участников со всей страны.

На мероприятии партия определит задачи на 2025-2026 годы, внесет изменения в народную программу, устав, а также проведет ротацию руководящих органов. Планируется, что в них войдут участники СВО.