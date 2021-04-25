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Общество

В парке Заречного отремонтируют дефектные игровые формы для детей

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В Заречном второй этап реконструкции центрального парка начнут в мае. Об этом сообщили в администрации закрытого города.

Планируется, что специалисты будут мостить дорожки, оформят входную группу, обновят пешеходные связи на участке за зданием администрации. В дальнейшем хотят реконструировать входы в зеленую зону со стороны улиц Конституции и Ленина.

На данный этап обновления заложено 7,4 млн рублей. Их выделят из федеральной казны.

Сейчас парк приводят в порядок после зимы.

«В ходе зимней эксплуатации и в начале весны были выявлены некоторые недочеты. Замечания связаны в основном с благоустройством. Все они зафиксированы и переданы подрядчику. В ближайшее время недостатки будут устранены в рамках гарантийных обязательств», - добавили в администрации Заречного.

Также специалисты исправят конструктивные недостатки в игровых формах для детей.

Ранее в паблике закрытого города соцсети Instagram зареченцы обсудили результаты первого этапа реконструкции парка. Свое мнение они оставили под постом со снимком игровой площадки. Автор фото отметила, что «для детей ничего не построили».

Не понравились горожанам и качели. Некоторые конструкции высоко подняли над землей, часть, наоборот, установили слишком низко. И в том и в другом случае пользоваться ими детям неудобно.

«Это жесть полная», «Парк Фреди Крюгера», «Обнять и плакать называется», «Ромашки» срезали. Ни «Северного сияния», ни «Юнги». Зато фонтан в знойную погоду, площадка для воркаута, скворечники и много дорожек», - поделились впечатлениями участники обсуждения.

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Источник — фото zarechny.zato.ru
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Гость||

100 миллионов, Карл, СТО! На то, что бы заложить часть травы на футбольном поле плиткой и поставить уродливые качели из коряг... Вчера там проходил, это просто ужос. Это как так? Кто это сделал? На что истрачены деньги?

Гость||

13.48, пока там шёл не поджог никого?

Имя: Гость
Комментарий:

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