Николай Кузяков принял участие в субботнике на Ласточкиных горах

25.04.2021 | 10:29

В субботу, 24 апреля, на Ласточкиных горах в Пензе активисты занимались очисткой территории.

От мусора зеленую зону освобождали члены волонтерских организаций, студенческих профкомов, молодежного парламента, волонтеры-медики, городские и областные депутаты.

«Мы постарались хоть чуточку, но сделать наш любимый город чище», - отметил принявший участие в масштабном мероприятии депутат гордумы Николай Кузяков.

24 апреля жители Пензы присоединились к Всероссийкому субботнику. Уборка и работы по благоустройству прошли во всех районах областного центра. Ради чистоты и порядка в городе трудились более 7 000 активистов.