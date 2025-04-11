Объявлены места сбора жителей Пензы на субботник

11.04.2025 | 11:04

В субботу, 12 апреля, в Пензе состоится общегородской субботник. На него выйдут муниципальные служащие, сотрудники бюджетных учреждений, коллективы предприятий и организаций всех видов собственности, работники магазинов и торговых центров, управляющих компаний, активные горожане.

В каждом из 4 районов назначены места встречи участников акции:

- в Октябрьском - у дома № 2 на улице Кронштадтской, в скверах возле заводов «Компрессормаш» и «Пензхиммаш»;

- в Железнодорожном - возле остановок общественного транспорта «Троллейбусное кольцо» (ул. Клары Цеткин) и «Дом народного творчества» (на противоположной стороне от ДК), у дома № 43 на улице Антонова;

- в Ленинском - на детской площадке у дома № 14а на проспекте Победы, возле моста Дружбы на набережной реки Суры;

- в Первомайском - в сквере около дизельного завода, на остановке «Улица Локтионова».

Принять участие в благоустройстве приглашают всех жителей Пензы. Начало в 9:00, уточнили в администрации города.