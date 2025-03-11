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Общество

Губернатор поставил задачи на месячник по благоустройству

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С 10 марта по 12 апреля в Пензенской области проходит весенний месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов. Основные задачи по наведению порядка обозначил во вторник, 11 марта, губернатор Олег Мельниченко на заседании правительства.

Глава региона напомнил о еженедельных санитарных пятницах. Все свалки, которые образовались в зимний период и со сходом снега предстали на всеобщее обозрение, необходимо оперативно ликвидировать. Также мусор нужно убрать с газонов и из зеленых зон - скверов и парков.

В областном центре необходимо промыть ливневую канализацию, колодцы и водопропускные трубы.

«Мы возвращаемся к практике советского периода: уборку территории проводят организации, за которыми они закреплены. А управляющие компании все как одна должны наводить порядок на придомовых территориях», - распорядился губернатор.

Он подчеркнул, что внимание надо уделять не только центральной части, но и окраинам Пензы, и поручил главе города Олегу Денисову ежедневно проводить объезды. «Идем по тому же принципу: в пять утра всех собираете, в автобус - и вперед!» - уточнил Олег Мельниченко.

Еще одно направление - ремонт дорог, к которому уже следует приступать. На проспекте Победы в Пензе важно успеть завершить все работы к 9 Мая. Во всех населенных пунктах должны быть приведены в порядок места въезда, в частности покрашены стелы и въездные группы. А перед Пасхой и Радоницей особенно важно привести в порядок подъезды к кладбищам.

Кроме того, к 80-летию Победы места воинских захоронений должны быть в идеальном состоянии, как и сами мемориалы, подчеркнул Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

«Нужно очень быстро привести муниципальные образования в нормальное состояние», - резюмировал глава региона.

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