В Пензе объявлена дата общегородского субботника

24.03.2025 | 19:39

29 марта Пенза должна стать чище - в областном центре пройдет общегородской субботник. На него приглашаются все желающие.

Решение о проведении масштабной уборки принял глава Пензы Олег Денисов после объезда Октябрьского района. Он проверил, как наводят порядок во дворах, на контейнерных площадках и территориях у магазинов (10 марта стартовал месячник по благоустройству).

По его словам, ситуация улучшилась, однако «работы еще много», поэтому в первый выходной недели Пензу ждет субботник.

«К нему присоединятся сотрудники муниципалитета, бюджетных учреждений. Рассчитываем также, что нас поддержат предприятия, объекты бизнеса и все неравнодушные граждане», - сообщил Олег Денисов в своем TG-канале.

За вывозом собранного мусора будут следить.

12 апреля субботник пройдет уже на областном уровне, соответствующее распоряжение размещено на сайте регионального правительства.