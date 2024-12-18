Депутат Пензенской гордумы поздравит детей

18.12.2024 | 09:51

Депутат Пензенской городской думы Николай Кузяков организует новогодний праздник для детей округа, по которому избран. Такое поздравление стало доброй традицией. В этом году ребята снова отправятся в театр юного зрителя, где их будут ждать Дед Мороз и Снегурочка, снежная сказка и, конечно, подарки.

«В далеком 2018 году началась эта классная история. Мы с единомышленниками-предпринимателями решили поздравить троих-четверых детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Именно тогда зародилась наша традиция. С каждым годом она обретала новые масштабы и становилась только сильнее. Я глубоко благодарен всем участникам этого сообщества предпринимателей, которые год от года поддерживают нашу важную инициативу. Ведь чем больше сердец и рук присоединяется к нам, тем больше детей мы можем порадовать и поздравить с праздниками», - рассказал Николай Кузяков.

На территории округа, по которому избран депутат, живут многодетные семьи, семьи с приемными детьми, дети с ограниченными возможностями здоровья. Теперь – и семьи участников СВО.

«Важно подарить ребятам и родителям ощущение праздника, чтобы к каждому ребенку пришел Дед Мороз и исполнил его желание. Подарки индивидуальные. Предварительно помощник обзванивает семьи, узнает, что хочет ребенок. Составить список нам помогают сотрудники Центра социальной помощи семье и детям Железнодорожного района, а также председатели уличных комитетов», - отметил депутат.

Раньше Дед Мороз и Снегурочка приезжали к семьям домой. Но уже второй год подряд детей приглашают в ТЮЗ, чтобы они не просто встретились со сказочными героями, но и стали участниками праздника.

На этот раз мероприятие состоится 19 декабря. Будут елка, хороводы с Дедом Морозом и сказочными героями, спектакль. В прошлом году дети смотрели премьеру «Айболита», в этом увидят «Снежные искорки». А на выходе из зрительного зала Дед Мороз и Снегурочка исполнят их желания - вручат подарки и сладости.