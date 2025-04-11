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Общество

Работодателям хотят запретить привлекать сотрудников к субботникам

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Работодателям предлагают запретить проводить субботники с участием сотрудников. С таким предложением к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову обратился директор Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антон Орлов.

«Прошу вас дать оценку возможности введения законодательного запрета на проведение работодателями субботников с обязательным участием в них работников организаций и на внесение данного требования в коллективный договор», - цитируют «Известия» документ.

Антон Орлов отметил, что предприятия и организации нередко привлекают работников к уборке мусора и благоустройству территории. Однако в трудовом законодательстве отсутствует понятие «субботник», а статья 4 Трудового кодекса РФ запрещает принудительный труд.

По мнению Антона Орлова, несовершенство законодательства позволяет эксплуатировать сотрудников в выходные дни и включать такую норму в договор, закрепляющий обязательность участия работников в подобных мероприятиях.

«В настоящее время многие частные и государственные предприятия предпочитают использовать труд своих сотрудников вместо найма специализированных служб, а руководители учебных заведений к подобным мероприятиям привлекают учащихся и студентов. Отказ же от участия в субботниках на практике часто приводит к самым разным санкциям - от устного осуждения и удержания премии до непродления трудового контракта, то есть фактического увольнения без объяснения причин», - уточнил автор письма.

В Пензенском регионе с 10 марта проходит традиционный весенний месячник по благоустройству. В областном центре общегородской субботник прошел 29 марта, еще один запланирован на 12 апреля.

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