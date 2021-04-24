«Территория жизни» предлагает льготную ипотеку под 2,05%

24.04.2021 | 12:56

Действие условий по льготной ипотеке закончится уже летом. Минэкономразвития России прекращает субсидирование банков в большинстве регионов, и Пензенская область не вошла в список областей, где предполагается продолжение льготной ипотеки. Региональные кредитные организации готовятся к этому и меняют условия выдачи ипотеки. Так, например, Агентство ипотечного кредитования Пензенской области уже отменило действующую низкую ставку 3,1%.

Нельзя точно сказать, как скажется отмена льготной ипотеки на спросе и развитии отрасли в целом, а также насколько вырастут ипотечные ставки. Однако цены на жилье, определенно, снижаться при этом не будут. Новостройки растут в стоимости всегда.

На фоне развития ситуации на региональном рынке появились хорошие новости для желающих приобрести квартиру в новостройке. Группа компаний «Территория жизни» совместно с ПАО Сбербанк запускает программу субсидирования покупки жилья в ипотеку по рекордно низкой ставке 2,05%*.

«Данное предложение распространяется на все жилые комплексы ГК «Территория жизни» и действует до 1 июня 2021 года. Уже сейчас можно приобрести готовое жилье в сданных в эксплуатацию домах ЖК «Арбековская застава» или забронировать квартиру в строящемся ЖК «Лугометрия». При этом покупка или бронь должны быть оформлены до 25 мая 2021 года», - прокомментировал директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни» Микаил Намазов.

Ключевое преимущество предложений от ГК «Территории жизни» - уникальная возможность по низкой ставке приобрести квартиры с готовой отделкой и даже с техникой. Благодаря широкому выбору клиент может купить жилье в формате «завози мебель и живи», и все это - с ипотечной ставкой по госпрограмме. Вывод очевиден: в условиях сворачивания действия госпрограммы самое время принять решение о покупке квартиры в ипотеку, тем более что на рынке появляются такие выгодные предложения от застройщика.

Подробности можно узнать по телефону +7 (8412) 203-000, а также на сайтах арбековскаязастава.рф и лугометрия.рф.

Офис продаж ЖК «Лугометрия» расположен на ул. Ульяновской (напротив ТЦ «Мега»), офис продаж ЖК «Арбековская застава» - на улице Генерала Глазунова, 7. Режим работы офисов: с 9:00 до 21:00, без выходных.

*Ставка - 2,05% на весь срок, срок - от 7 до 12 лет.

C 08.04.2021 по 01.07.2021 включительно в рамках программы «Господдержка 2020» можно приобрести строящееся жилье (инвестирование) у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье по ДКП по программе субсидирования по ставке 2,05% годовых на весь срок кредитования при условии проведения сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», а также оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях.

В случае отказа заемщика от страхования жизни или здоровья заемщика на второй и/или последующий годы срока действия кредита процентная ставка по кредиту увеличивается на 1% годовых. В случае отказа заемщика от услуги «Электронная регистрация права собственности» процентная ставка по кредиту увеличивается на 0,3% годовых. Срок кредита от 84 до 144 месяцев.

Первоначальный взнос - от 15% стоимости кредитуемого жилого помещения (для физических лиц, не предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние и занятость, - 30%). Минимальная сумма кредита - 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита: до 12 млн. руб. - при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн. руб. - при покупке жилья в других регионах. Валюта - рубль РФ.

Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Электронная регистрация права собственности» представляет собой передачу документов на государственную регистрацию в уполномоченные органы в электронном виде. Услугу оказывает ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1). Услуга платная .

Подробнее - на сайте: www.domclick.ru. Обеспечение по кредиту - залог кредитуемого или иного жилого помещения. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий - банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях - на www.sberbank.ru.

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