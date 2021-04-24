Общество

Пенза уступила лидерство по числу новых случаев COVID-19

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В субботу, 24 апреля, стало известно о 90 новых заболевших COVID-19 за минувшие сутки. Данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

За те же сутки выздоровели 79 человек, скончались 6 пациентов - женщины 1932, 1940, 1941, 1947, 1948 года рождения и мужчина 1957-го.

Региональный оперштаб сообщил, в каких муниципальных образованиях выявлены новые пациенты.

Наибольшее число (19) проживает в Кузнецком районе. На втором месте - Сосновоборский район (18) человек, на третьем - Пенза (16).

6 человек заболели в Нижнеломовском районе, 5 - в городе Заречном, по 4 - в Мокшанском и Пензенском районах, по 3 - в Бессоновском и Иссинском, по 2 - в Каменском, Колышлейском, Лунинском и Никольском, по 1 - в Лопатинском, Пачелмском, Сердобском и Шемышейском районах.

Всего с начала эпидемии в регионе подтверждено 44 378 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 41 719 человек излечились, 611 ушли из жизни.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Срочно восстановить первенство.

Гость||

Уступили! Ну надо же! Оплошали как!

(очередной шедевральный заголовок)

Гость||

Вопрос вакцинации регулирует ст. 5 №157-ФЗ в редакции от 08.12.2020 года «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

«Вы имеете право отказаться от профилактических прививок. И, тут же п. 2 «Отсутствие профилактических прививок» влечет: временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемии; отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями»

Гость||

Есть перечень профессий где вакцинация обязательна. Чтобы определить, оказались ли вы в их числе, нужно обратиться к Перечню работ, выполнение которых требует проведения профилактических прививок (утв. Постановлением Правительства РФ от 15 июля 1999 г. № 825). Если в этом перечне ваша профессия отсутствует, принуждать вас сделать прививку работодатель не имеет права, подчеркнул адвокат.

Имя: Гость
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