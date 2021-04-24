Пенза уступила лидерство по числу новых случаев COVID-19

24.04.2021 | 12:05

В субботу, 24 апреля, стало известно о 90 новых заболевших COVID-19 за минувшие сутки. Данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

За те же сутки выздоровели 79 человек, скончались 6 пациентов - женщины 1932, 1940, 1941, 1947, 1948 года рождения и мужчина 1957-го.

Региональный оперштаб сообщил, в каких муниципальных образованиях выявлены новые пациенты.

Наибольшее число (19) проживает в Кузнецком районе. На втором месте - Сосновоборский район (18) человек, на третьем - Пенза (16).

6 человек заболели в Нижнеломовском районе, 5 - в городе Заречном, по 4 - в Мокшанском и Пензенском районах, по 3 - в Бессоновском и Иссинском, по 2 - в Каменском, Колышлейском, Лунинском и Никольском, по 1 - в Лопатинском, Пачелмском, Сердобском и Шемышейском районах.

Всего с начала эпидемии в регионе подтверждено 44 378 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 41 719 человек излечились, 611 ушли из жизни.