Происшествия

За сутки COVID-19 унес жизни шести жителей Пензенской области

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В пятницу, 23 апреля, региональный оперативный штаб сообщил о смерти от коронавирусной инфекции еще шести жителей Пензенской области.

Скончались женщины 1932, 1940, 1941, 1947, 1948 года рождения и мужчина 1957-го.

У всех пациентов были заболевания сердечно-сосудистой системы: хроническая ИБС, атеросклероз аорты и другие. У самой пожилой женины - закрытый перелом левой бедренной кости со смещением. Женщина 1948 года рождения страдала ожирением III степени и сахарным диабетом II типа.

Причиной смерти всех шести человек стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Общее количество смертей от COVID-19 с начала эпидемии достигло 611.

23 апреля было выписано 79 человек, излечившихся от инфекции. Количество выздоровевших достигло 41 719.

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Гость||

Девyшки ищyт мyжчин для xоpошoго ceкcа, если хочешь тpаxнyть красивую малышку (без дeнег), то тебе сюда----- http://srt.vg/hotelka

Гость||

Постройте хоть небольшой крематорий на бюджетные деньги. Ковид и другие инфекционные заболевания закапываем в землю,а грунтовы воды рядом. 43 вида заболеваний могут передаваться от тел умерших. Кому выгодно распространение заразы?

Похоронная мафия против строительства?

Сделайте колумбарий на Н-Западном кладбище и в Чемодановке.

Гость||

Когда будет крестный ход против ковида?

Без него не победить эту заразу!

Гость||

С новым губернатором О.Мельниченко,начали наводить порядок на Чемодановском кладбище. Возможно построят и крематорий с колумбариями,где всегда будет чистота,порядок,без гор снега зимой.

Гость||

А что там с мощами от ковида?

Когда завезут?

Матрона уже не помогает!

Гость||

Гость писал(a):

Когда будет крестный ход против ковида?

Без него не победить эту заразу!

Религия не помогает от ковида.Очень много разных служителей разных конфессий умерли от ковид-19.

Сделав прививку,Вы сможете обезопасить себя от страшного заболевания.

Гость||

Гость писал(a):

С новым губернатором О.Мельниченко,начали наводить порядок на Чемодановском кладбище.
Это он вам сказал? Пока только официальные лица зачастили, реальной работы не видно.

Гость||

Гость писал(a):

Постройте хоть небольшой крематорий на бюджетные деньги. Ковид и другие инфекционные заболевания закапываем в землю,а грунтовы воды рядом.
Хорош ахинею писать. Какие грунтовые воды? Ты что из под кладбища пьешь? Изучи вопрос по ковиду, узнай сколько и где вирус может жить и забудь про крематорий. Будь поумнее.

Гость||

Гость писал(a):

Пока только официальные лица зачастили, реальной работы не видно.
Вывезли мусор,который при Белозерцеве не могли вывезти весь рошлый год.

Гость||

Девyшки ищyт мyжчин для xоpошoго ceкcа, если хочешь тpаxнyть красивую малышку (без дeнег), то тебе сюда----- http://srt.vg/hotelka

Гость||

Гость писал(a):

Будь поумнее.
Вы китайцев поучите,они практически побороли ковид-19. А из-за вашего похренизма,не берут нашу рыбу т.к. на упаковках замарозки нашли ковид.

А про заразу с грунтовыми водами,изучите элементарный БК+.

Гость||

Объясните, почему часто у умерших травмы? Больные в травматологии заражаются ковидом? Там что, не проводят дезинфекцию?

Гость||

С наступающими праздниками земляки! Впереди много выходных! Будьте бдительны.

Гость||

А когда лжецы и воры передохнут?

Гость||

Гость писал(a):

А когда лжецы и воры передохнут?
Вероятно - никогда,но страшнее них - лицемеры.

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Имя: Гость
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