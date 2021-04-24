За сутки COVID-19 унес жизни шести жителей Пензенской области

В пятницу, 23 апреля, региональный оперативный штаб сообщил о смерти от коронавирусной инфекции еще шести жителей Пензенской области.
Скончались женщины 1932, 1940, 1941, 1947, 1948 года рождения и мужчина 1957-го.
У всех пациентов были заболевания сердечно-сосудистой системы: хроническая ИБС, атеросклероз аорты и другие. У самой пожилой женины - закрытый перелом левой бедренной кости со смещением. Женщина 1948 года рождения страдала ожирением III степени и сахарным диабетом II типа.
Причиной смерти всех шести человек стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.
Общее количество смертей от COVID-19 с начала эпидемии достигло 611.
23 апреля было выписано 79 человек, излечившихся от инфекции. Количество выздоровевших достигло 41 719.
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