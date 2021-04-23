Вадим Супиков провел традиционную акцию «Чистый четверг»

23.04.2021 | 12:18

В сквере «Семейный» в микрорайоне ГПЗ-24 по инициативе руководителя фракции «Единой России» в Законодательном собрании Пензенской области Вадима Супикова состоялась традиционная акция «Чистый четверг».

Ее проводят более 20 лет по просьбам избирателей. Наиболее неблагополучные места, где требуется помощь в благоустройстве, выбираются совместно с советом общественности Железнодорожного района.

В уборке сквера «Семейный» - одного из самых любимых и посещаемых мест на ГПЗ - приняли участие глава администрации района Олег Денисов, секретарь местного Железнодорожного отделения партии «Единая Россия» Олег Куроедов, члены «Молодой Гвардии Единой России», ученики школы № 70 и колледжа транспортных технологий, сотрудники школы № 77, ДШИ «Гармония», детских садов № 4,5 и их филиалов, ОНФ и сотрудники управляющей компании «Стройзаказчик».

В рамках акции были опилены аварийные деревья, собраны сухие ветки, отломленные ураганным ветром, посажены молодые березы, убрана сухая листва. Более 130 человек за три часа собрали и загрузили около 25 тонн мусора, который был доставлен на полигон ТБО.

Вадим Супиков поблагодарил активистов микрорайона, всех, кто пришел на субботник и привел подрастающее поколение, приобщая тем самым к общественно-полезной деятельности. Это важно для воспитания, формирования культуры, в том числе экологической, уважения к своему дому, району, городу, подчеркнул он.