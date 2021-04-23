Общество

В Пензенскую область поступила новая вакцина от коронавируса

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В Пензенскую область поступили первые 780 доз третьей зарегистрированной отечественной вакцины «КовиВак», созданной центром имени М. П. Чумакова. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

«КовиВак» - цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию», - уточнили в ведомстве.

Как пояснила начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Галина Рожкова, главное отличие этой вакцины в том, что «она, по сути, содержит убитый вирус».

Как и в случае со «Спутником V», вакцинация препаратом «КовиВак» проводится в два этапа. Пройти иммунизацию могут граждане в возрасте от 18 до 60 лет.

«В приоритете - медицинские работники, работающие в красных зонах, и работники сферы образования, вторыми после врачей имеющие наибольший контакт», - отметили в минздраве.

По данным на 22 апреля, первым компонентом «Спутника V» привито 92 792 жителя региона. Полностью завершили вакцинацию 47 039 человек. Процент выполнения плана вакцинации от коронавируса в Пензенской области составляет 14,5.

В регионе организовано 74 стационарных и 6 мобильных пунктов, где можно привиться. В общей сложности пропускная способность одной площадки - 60 человек в сутки при односменном графике работы.

Вакцинация бесплатная. Запись проводится на портале госуслуг. Ожидается, что в ближайшее время Минздрав РФ запустит горячую линию для записи без регистрации.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость||

Решил прививаться каждый месяц, так надежней!

Гость||

Кови, Ови.

Ковальчук хоккеист делал вакцину:)))

Гость||

Стоп! А зачем другая вакцина, если по уверениям Голиковой и "правильных" сми, Спутником V "доказал" свою 100% эффективность?

Гость||

А КОГДА В ПЕНЗЕНСКУЮ ОБЛАСТЬ ПОСТУПИТ ВАКЦИНА ЭПИВАККОРОНА?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

вакцины «КовиВак», созданной центром имени М. П. Чумакова.
Вакцина "ЧуВак"))

Гость||

Тоже интересует, когда ЭпивакКорону завезут?? Почему в другие регионы она поступает, а к нам нет? У людей должен быть выбор, раз существует несколько вакцин, заказывайте все, а мы выберем.

Гость||

У людей выбор есть, у быдла нет...

Имя: Гость
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