В Пензе в выходные дни закроют движение по двум улицам

23.04.2021 | 11:20

В Пензе в выходные дни будут закрыты для движения транспорта две параллельные улицы. Как сообщили в администрации города, это связано с ремонтом дорожного полотна.

В субботу, 24 апреля, с 7:00 до 19:00 запланировано перекрытие улицы Гоголя.

В воскресенье, 25-го, с 7:00 до 19:00 запретят движение по Набережной Реки Мойки.

На этих улицах подрядная дорожно-строительная организация будет выполнять фрезерование асфальтобетонного покрытия, пояснили в пресс-службе мэрии.