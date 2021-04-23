В Пензе в выходные дни закроют движение по двум улицам

В Пензе в выходные дни будут закрыты для движения транспорта две параллельные улицы. Как сообщили в администрации города, это связано с ремонтом дорожного полотна.
В субботу, 24 апреля, с 7:00 до 19:00 запланировано перекрытие улицы Гоголя.
В воскресенье, 25-го, с 7:00 до 19:00 запретят движение по Набережной Реки Мойки.
На этих улицах подрядная дорожно-строительная организация будет выполнять фрезерование асфальтобетонного покрытия, пояснили в пресс-службе мэрии.
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Давно пора. А асфальт по традиции в октябре будут класть?