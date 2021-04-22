Зареченцам рассказали, как будут ходить дачные автобусы

22.04.2021 | 11:33

В субботу, 24 апреля, в Заречном открывается движение автобусов в садоводческие общества. Планируется, что дачный сезон продлится до 31 октября.

Зареченское МП «Автотранс» проинформировало о том, как автобусы будут возить дачников.

В связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой по COVID-19 будет действовать график 2020 года. По рабочим дням садоводы смогут уехать только утром и вечером до 19:00. По выходным и праздничным дням - с 7:00 до 11:00 и с 14:00 до 20:00.

При этом в утренние часы по рабочим дням недели автобусы будут доставлять пассажиров на дачи, а в вечернее время - только обратно. Дополнительных остановок в пути не будет.

Доехать до КПП № 6 можно городскими автобусами № 4, 5 и 103. На лобовых стеклах машин будут размещены таблички с надписями «Через КПП № 6» и «Развоз по городу».

По понедельникам муниципальные автобусы не будут заезжать на КПП № 6, так как в этот день дачные машины не ходят.

Кроме того, при отправлении последних автобусов из коллективных садов «Труд», «Строитель», «Пазелки», «Пролетаровка», «Чемодановские дачи», «Звездочка» (отправление в рейс из садоводческих обществ в направлении КПП № 6 по рабочим дням недели в 19:00, по выходным и праздничным дням - в 20:00) садоводов будут развозить по Заречному.

«В связи с неудовлетворительным состоянием дорог в коллективных садах информация по движению пассажирского транспорта конкретно по каждому направлению перевозок будет опубликована не позднее 24 апреля», - сообщается на сайте МП «Автотранс».