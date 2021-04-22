В Пензенской области клещи атаковали 8 детей и 4 взрослых

22.04.2021 | 13:58

В четверг, 22 апреля, региональное управление Роспотребнадзора обнародовало данные о количестве пострадавших от укусов клещей в Пензенской области.

Жителей региона, подвергшихся атаке опасных кровососов, начали регистрировать с 5 апреля. На данный момент к медикам обратилось 12 пострадавших, в их числе 8 детей.

На иксодовый клещевой боррелиоз в лаборатории исследовали 7 членистоногих, снятых с людей. Нигде возбудители не обнаружены.

«За январь - март 2021 года диагностированы 5 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у жителей Пензы. Все случаи с длительной инкубацией, заражение произошло в сезон 2020 года», - рассказали в ведомстве.

Жителям области напомнили о необходимости выбирать правильную одежду для прогулок по территориям, где могут быть клещи, использовать репелленты для обработки кожных покровов и акарицидные средства - для ткани.