За неделю в области зарегистрировали более 2 800 случаев ОРВИ

21.04.2021 | 14:25

В среду, 21 апреля, в региональном управлении Роспотребнадзора обнародовали данные по заболеваемости ОРВИ в Пензенской области.

За неделю с 12 по 18 апреля в регионе зарегистрировали 2 866 случаев респираторной инфекции, 18,4% пациентов - дети до 14 лет.

«Суммарная заболеваемость ОРВИ ниже уровня эпидпорога на 17%», - добавили в ведомстве.

Сложная эпидемическая обстановка наблюдается в Лунинском, Лопатинском, Мокшанском, Каменском, Никольском, Камешкирском, Нижнеломовском, Городищенском районах, Кузнецке, Неверкинском, Земетчинском, Башмаковском, Иссинском, Сердобском и Наровчатском районах.

В Пензе на минувшей неделе зафиксировали 1 141 случай ОРВИ.

На предыдущей неделе в регионе к медикам с признаками вирусной инфекции обратились 3 094 пациента, в Пензе - 1 275.