В суточную статистику по коронавирусу вошли Пенза, Заречный и 13 районов

В среду, 21 апреля, в региональном оперативном штабе обнародовали географию новых случаев коронавируса в Пензенской области.
Всего за сутки выявили 93 заразившихся, 50 из них - в Пензе. Также пациенты прибавились в Мокшанском (8), Каменском и Нижнеломовском (по 6), Бессоновском (5), Башмаковском (4), Лунинском и Пензенском (по 2), Спасском, Белинском, Наровчатском, Пачелмском, Шемышейском, Кузнецком (по 1) районах и в Заречном (4).
Всего с начала эпидемии в регионе подтвердили 44 102 случая COVID-19.
Под наблюдением из-за коронавируса находятся 14 223 человека, снято с наблюдения - 109 549.
С начала эпидемии в лабораториях области на инфекцию проверили 852 323 пациента (всего 909 184 исследования). За сутки анализы сделали 2 507 человек.
Суммарный охват тестированием - 65,96% населения региона, добавили в региональном оперштабе.
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