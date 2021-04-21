Общество

В суточную статистику по коронавирусу вошли Пенза, Заречный и 13 районов

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В среду, 21 апреля, в региональном оперативном штабе обнародовали географию новых случаев коронавируса в Пензенской области.

Всего за сутки выявили 93 заразившихся, 50 из них - в Пензе. Также пациенты прибавились в Мокшанском (8), Каменском и Нижнеломовском (по 6), Бессоновском (5), Башмаковском (4), Лунинском и Пензенском (по 2), Спасском, Белинском, Наровчатском, Пачелмском, Шемышейском, Кузнецком (по 1) районах и в Заречном (4).

Всего с начала эпидемии в регионе подтвердили 44 102 случая COVID-19.

Под наблюдением из-за коронавируса находятся 14 223 человека, снято с наблюдения - 109 549.

С начала эпидемии в лабораториях области на инфекцию проверили 852 323 пациента (всего 909 184 исследования). За сутки анализы сделали 2 507 человек.

Суммарный охват тестированием - 65,96% населения региона, добавили в региональном оперштабе.

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