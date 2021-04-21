В Пензе увеличили число маршруток, обслуживающих микрорайон Заря

21.04.2021 | 12:26

В Заре решают транспортную проблему. Увеличено число маршруток № 40, обслуживающих микрорайон. Речь об этом зашла во время встречи мэра Андрея Лузигина с жителями Зари.

«Пензенцы жаловались на переполненные утром маршрутки и их недостаточное количество. С 19 апреля перевозчик увеличил количество подвижного состава на этом маршруте с 4 до 6 единиц», - рассказали в пресс-службе мэрии со ссылкой на и. о. начальника городского управления транспорта и связи Дениса Светкина.

Уменьшился и интервал движения маршруток в час пик. Теперь он составляет 20 минут, а не 40, как ранее.

Также жители Зари пожаловались на отсутствие школьного автобуса. У многих детей дорога к образовательному учреждению отнимает время, поэтому необходим транспорт.

Мэр поручил рассмотреть такую возможность.