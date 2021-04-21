Общество

В Пензе увеличили число маршруток, обслуживающих микрорайон Заря

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В Заре решают транспортную проблему. Увеличено число маршруток № 40, обслуживающих микрорайон. Речь об этом зашла во время встречи мэра Андрея Лузигина с жителями Зари.

«Пензенцы жаловались на переполненные утром маршрутки и их недостаточное количество. С 19 апреля перевозчик увеличил количество подвижного состава на этом маршруте с 4 до 6 единиц», - рассказали в пресс-службе мэрии со ссылкой на и. о. начальника городского управления транспорта и связи Дениса Светкина.

Уменьшился и интервал движения маршруток в час пик. Теперь он составляет 20 минут, а не 40, как ранее.

Также жители Зари пожаловались на отсутствие школьного автобуса. У многих детей дорога к образовательному учреждению отнимает время, поэтому необходим транспорт.

Мэр поручил рассмотреть такую возможность.

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Гость||

А смысл ? Они половина пустые катаются.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Речь об этом зашла во время встречи мэра Андрея Лузигина с жителями Зари.
У нас новый мэр? Лузигин??

Гость||

он всегда был Лузигиным ...

Имя: Гость
Комментарий:

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