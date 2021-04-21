УК «Жилфонд Железнодорожного района» проведет два субботника

21.04.2021 | 12:33

В Пензе сотрудники управляющей компания АО «Жилфонд Железнодорожного района» активно убирают придомовую и внутриквартальную территорию подведомственного жилого фонда.

Работы приурочены к месячнику по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов.

Каждый день специалисты убирают с газонов и из пешеходных зон мусор, распиливают и вывозят старые и аварийные деревья. Еженедельно организуются санитарные пятницы.

Кроме того, жителям разъясняют цели и задачи месячника по благоустройству. Граждане активно участвуют в уборке и благоустройстве территории. Инициативные группы пензенцев обеспечивают нужным инвентарем.

В течение месячника по благоустройству проведут два субботника и четыре санитарные пятницы. Намечено озеленение придомовых территорий: там появятся саженцы берез, рябин и лип.

«И самое главное - не стоит забывать, что чисто не там, где убирают, чисто там, где не мусорят», - напомнили в УК «Жилфонд Железнодорожного района».