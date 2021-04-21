Пензенская бизнес-леди: Спасибо за совет приобрести кредитную бизнес-карту

21.04.2021 | 10:27

Опытные предприниматели знают: для того чтобы дело процветало и развивалось, следует использовать разные методы и средства, в том числе финансовые. Поэтому представители делового сообщества внимательно следят за новинками на рынке банковских услуг и стараются не пропустить интересных предложений.

Одним из удобных финансовых инструментов, который охотно используют бизнесмены, является кредитная бизнес-карта с лимитом до 1 миллиона рублей. Она позволяет расходовать средства, необходимые для вложений в дело, а затем возвращать их на счет.

Удобство заключается в первую очередь в том, что кредитная бизнес-карта позволяет сократить расходы. Если предприниматель расплачивается кредиткой физического лица, то при пополнении расчетного счета ему приходится платить за транзакцию, переводы, вывод средств на владельца карты. С кредитной бизнес-картой этого не требуются.

«Мы благодарны нашему куратору Сбербанка за предложение приобрести кредитную бизнес-карту. С ней очень комфортно оплачивать товары или услуги, необходимые для своего дела. Нас все устраивает в ее использовании», - рассказала пензенский предприниматель Наталья Филимонова, у которой свое производство.

Любой владелец кредитной карты знает: если пополнение счета приходится на льготный период, то проценты за пользование заемными средствами не начисляются. Это устраивает многих предпринимателей, направляющих заемные средства для развития своего дела.

В целом у пензенского бизнес-сообщества уже сформировалось мнение о кредитной карте для предпринимателей. К ее плюсам относят беспроцентный период, большое количество партнеров (за покупки у них идет кешбэк), значительный для малого бизнеса кредитный лимит.

А сейчас у пензенцев появилась возможность воспользоваться бизнес-картой Сбера на оптимальных условиях, так как срок беспроцентного пользования кредитом увеличился.

«Очень приятно то, что льготный период продлен с 50 до 100 дней. Это хороший бонус к тем удобствам, которые дает карта в целом», - отметила этот немаловажный аспект Наталья Филимонова.

Есть еще несколько положительных моментов, которые позволят предпринимателям значительно сократить расходы.

Во-первых, к партнерскому льготному периоду добавляется еще 50 дней. Например, при покупках в оптовых торговых центрах МETRO он вырастет с 65 до 115 дней. Во-вторых, на весь срок действия договора обслуживание карты будет бесплатным, хотя обычно оно стоит 2 500 рублей в год.

Акция началась 5 апреля и продлится до 30 сентября. Оформить кредитную бизнес-карту можно на сайте банка и в интернет-банке СберБизнес.