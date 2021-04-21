Общество

Коронавирус: за сутки в области выявили 93 заразившихся

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В Пензенской области суточный прирост пациентов с коронавирусом составил 93. Об этом в среду, 21 апреля, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Общее число заразившихся составило 44 102. С начала эпидемии выздоровели 41 464 пациента. В региональном оперштабе сообщили о гибели от коронавирусной пневмонии 599 человек: 273 мужчин и 326 женщин.

В области по-прежнему действует режим повышенной готовности. Ограничения сохраняются до 30 апреля включительно. Граждане обязаны использовать маски в транспорте и общественных местах.

На 20 апреля полную иммунизацию от коронавируса прошли 44 911 жителей региона, это 3,45% населения. Первый компонент вакцины получили 90 692 человека.

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