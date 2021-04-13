Кузнечанин объяснил причины сбора юных хулиганов в крупном ТЦ

13.04.2021 | 10:22

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился житель Кузнецка Сергей. Мужчина поделился своим мнением о том, почему в районе ТРЦ «Гулливер» на улице Белинского происходит «безобразие».

Речь идет о компании безнадзорных подростков, часто собирающихся в торговом центре или на его территории. От действий школьников страдают посетители и местные жители.

Сергей объяснил, что причин происходящего несколько.

По его мнению, в советское время заботились о занятости и досуге кузнецких подростков.

«Практически в каждом подвале был бильярд, существовали комнаты школьника. Подобные центры досуга были и при заводских общежитиях. Подвалы давно перешли ЖЭУ, детские комнаты при общежитиях арендуются владельцами магазинов и стоматологами», - отметил кузнечанин.

Он добавил, что существовал в городе и интернат, куда помещали детей из проблемных семей, чтобы они были под присмотром.

«Но нужна была земля. Здание много лет стоит бесхозным», - поделился Сергей окончанием истории кузнецкого интерната.

Вспомнил горожанин и про вечернюю школу с классами коррекции и для трудных подростков, которая тоже в итоге была закрыта.

«Нужна была земля, на которой она стояла. Здание признали аварийным. Хотя спросите строителей, что ломали, она могла бы простоять еще сто лет», - написал мужчина.

Также ребята когда-то могли проводить досуг в домах культуры.

«Они тоже в частных руках. Много в городе заброшенных. «Юность» практически не отапливается, но важнее почему-то забить сайдингом фасад здания вместе с панно, срубить елки. «Рассвет» - там производство мебели. А сколько бесплатных кружков было в этом «Рассвете»! Хорошо хоть группы продленного дня остались в школах, но они до 4-го класса, а после 4-го их ждет Костя Гулливеровский», - посетовал Сергей.

Он напомнил, что большинство кузнечан трудятся неофициально, рабочий день некоторых с 9:00 до 21:00, есть те, которые уезжают на вахту.

«Потому что заводы и фабрики давно разрушены, их цеха переоборудованы в торговые центры. У родителей просто нет времени следить за своими детьми, вот они и ходят по «Гулливеру» толпами, тем более район интересный: элеватор, что много лет не работал, мост, который рушится, медицинские недострои», - высказался кузнечанин.

На безнадзорных подростков, избравших местом своего сбора ТЦ «Гулливер», горожане часто жалуются в группе «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте», однако власти пока на их жалобы не отреагировали.

«Вот объясните мне, зачем в администрацию приняли человека, который мониторит соцсети, чтобы вывить жалобы и претензии жителей. Сейчас с супругой целый час убили на просмотр планерки и там ни слова про «Гулливер». Хотя про него посты чуть не каждый день», - возмутился участник группы в понедельник, 12 апреля.