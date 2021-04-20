Общество

Продукция «Молкома» завоевала Гран-при на выставке «Продэкспо-2021»

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В ООО «Молочный комбинат «Пензенский», входящем в группу компаний «Дамате», подвели итоги участия в XXVIII международной выставке «Продэкспо-2021», которая проходила в Москве с 12 по 16 апреля.

На «Продэкспо-2021» по традиции были представлены продукты, напитки и сырье для их производства.

В этом году пензенский молочный комбинат презентовал на собственном стенде основной ассортимент: продукты «Молком» для всей семьи, «Мамалыш» для детей раннего возраста, а также творожные муссы «Десертель». Впервые на «Продэкспо» была выставлена новая линейка продукции «Ритмилк» с низким содержанием жира.

Новые товары вызвали огромный интерес у потенциальных партнеров и закупщиков сетей из России, Казахстана, Китая и других стран ЕАС.

Продукция «Молкома» в очередной раз подтвердила высокое качество при участии в конкурсе «Лучший продукт», который прошел на выставке. Четыре новинки под брендом «Ритмилк» получили Гран-при. Наград удостоились йогурт питьевой без добавленного сахара «Черная смородина», йогурт питьевой «Ананас» на пектиновом наполнителе, а также кисломолочные смузи «Детокс» и «Тропик».

«При разработке новых продуктов мы всегда стараемся учитывать актуальные тенденции рынка и пожелания наших потребителей, а также соответствовать концепции «Чистая этикетка». Поэтому мы очень рады, что наши молочные продукты для правильного питания не оставили равнодушными посетителей выставки и жюри конкурса. «Молком» продолжит развивать сегмент современных молочных продуктов для правильного питания, чтобы продукция «Ритмилк» стала частью ритма жизни самых различных потребителей, выбирающих натуральные молочные продукты», - отметил генеральный директор «Молкома» Валерий Колесник.

«Молочный комбинат «Пензенский» - крупнейший переработчик молока в регионе. На сегодняшний день «Молком» способен перерабатывать до 300 тонн молока-сырья в сутки. На «Молкоме» продолжается очередной этап модернизации производственных мощностей с целью расширения ассортимента, повышения качества продукции и увеличения объема переработки.

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