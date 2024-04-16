В центре Пензы появились инсталляции к Дню Победы

Центр Пензы начали украшать к Дню Победы. На площади Ленина устанавливают арт-объекты в виде звезд и шрифтовые инсталляции.
Все работы по монтажу праздничной символики в разных районах областного центра должны завершиться до 1 мая.
Пензенцы увидят 3 арочные конструкции «Звезда» и 1 - «Красная звезда», 74 структурных и 39 плоских композиций «Звезда», 2 инсталляции «1941-1945». Кроме того, предусмотрены 6 флаговых композиций и 50 консолей в виде триколора на опорах линий электропередачи.
Заказчиком монтажа выступает Центральный парк культуры и отдыха имени В. Г. Белинского, получающий субсидии из городского бюджета.
Установку оценили в 723 550 рублей. Ее выполняет индивидуальный предприниматель, с которым парк заключил соответствующий договор.
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