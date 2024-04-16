В центре Пензы появились инсталляции к Дню Победы

16.04.2024 | 13:36

Центр Пензы начали украшать к Дню Победы. На площади Ленина устанавливают арт-объекты в виде звезд и шрифтовые инсталляции.

Все работы по монтажу праздничной символики в разных районах областного центра должны завершиться до 1 мая.

Пензенцы увидят 3 арочные конструкции «Звезда» и 1 - «Красная звезда», 74 структурных и 39 плоских композиций «Звезда», 2 инсталляции «1941-1945». Кроме того, предусмотрены 6 флаговых композиций и 50 консолей в виде триколора на опорах линий электропередачи.

Заказчиком монтажа выступает Центральный парк культуры и отдыха имени В. Г. Белинского, получающий субсидии из городского бюджета.

Установку оценили в 723 550 рублей. Ее выполняет индивидуальный предприниматель, с которым парк заключил соответствующий договор.